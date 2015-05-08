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FACUA denuncia el cierre sin previo aviso de clínicas Suávitas

La empresa de centros médicos estéticos y depilación láser ha cerrado en varias ciudades españolas dejando paralizados los tratamientos y sin atender a los usuarios.

FACUA.org
España-08/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del cierre de los centros médicos estéticos y de depilación láser de la marca Suávitas que han dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes.

Vousse Corp, grupo de salud y belleza, es la propietaria de la

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