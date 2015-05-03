La subida interanual de la luz alcanza el 18,9% tras aumentar dos puntos en abril
El recibo del usuario medio ha pasado de los 63,98 euros mensuales de abril de 2014 a los 76,10 euros del mes pasado, una diferencia al alza de 12,12 euros.
FACUA.org
España-03/05/2015
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La factura de la luz del usuario medio acumula una subida interanual del 18,9% tras aumentar dos puntos en abril, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acci�ón.
El recibo del usuario medio (consumo de 366 kWh/mes y potencia de 4,4 kW) ha pasado de los 63,98 eu