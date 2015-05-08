La banca ya cobra comisiones hasta por cambiar o contar monedas y billetes: de 5 a 10 euros, alerta FACUA
La asociación recuerda que lamentablemente es legal si este servicio no está incluido en el contrato de la cuenta del usuario. Pero a fecha de hoy Santander, Bankia, La Caixa y Banco Popular sólo pueden cobrar si la finalidad del usuario es distinta a la particular, según recogen en sus tarifas.
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España-08/05/2015
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La banca ya cobra comisiones hasta por cambiar o contar monedas y billetes de euro. Las seis principales entidades financieras del país piden entre 5 y 10 euros por algo que tradicionalmente hacían gratis, según ha constatado FACUA-Consumidores en Acción.
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