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FACUA considera insuficiente el proyecto de ley para regular la publicidad del juego 'online'

Dados los fuertes riesgos de adicción y los perjuicios económicos que causa a los consumidores, la asociación reclama una norma más restrictiva.

FACUA.org
España-06/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficiente el proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable, que regulará la publicidad del juego online, en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda. La asocia

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