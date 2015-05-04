FACUA Andalucía ve raquíticos los nuevos compromisos de Díaz ante los desahucios y los abusos de la banca
La presidenta de la federación, Olga Ruiz, critica que "las políticas de protección de los consumidores están injustificadamente paralizadas mientras bancos, energéticas, compañías de telecomunicaciones y una larga lista de grandes empresas cometen todo tipo de fraudes de forma impune".
FACUA.org
Andalucía-04/05/2015
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A la izquierda, Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía. A la derecha, Susana Díaz, candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía (Imagen: Junta Informa (CC BY-SA 2.0)
La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, considera «raquíticos» los nuevos compromisos anunciados por Susana Díaz durante su discurso de investidura ante el drama de los desahucios y los abusos de la banca.
Ruiz