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FACUA Andalucía ve raquíticos los nuevos compromisos de Díaz ante los desahucios y los abusos de la banca

La presidenta de la federación, Olga Ruiz, critica que "las políticas de protección de los consumidores están injustificadamente paralizadas mientras bancos, energéticas, compañías de telecomunicaciones y una larga lista de grandes empresas cometen todo tipo de fraudes de forma impune".

FACUA.org
Andalucía-04/05/2015
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, considera «raquíticos» los nuevos compromisos anunciados por Susana Díaz durante su discurso de investidura ante el drama de los desahucios y los abusos de la banca.

Ruiz

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