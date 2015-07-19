FACUA informa
Boletín semanal número 351
19/07/2015
FACUA Granada vuelve a exigir la devolución de las tasas de basura impuestas por la Diputación
La plataforma ciudadana por una renta básica rechaza el veto del Gobierno andaluz a la participación
FACUA lleva a los tribunales el cobro de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de la luz
FACUA rechaza el anteproyecto de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo
FACUA Granada critica la falta de participación de los consumidores en la ordenanza del taxi de la capital
FACUA lamenta la pasividad ante las deficiencias detectadas en el asilo que ardió en Zaragoza
FACUA Córdoba alerta de tarifas abusivas en reparaciones de aire acondicionado
FACUA reclama más medios y contundencia del Gobierno en la protección de la privacidad en internet
FACUA Málaga logra que a una usuaria se le anule una multa de tráfico tras recurrir al Defensor del Pueblo
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