FACUA informa

Boletín semanal número 351
19/07/2015

FACUA Granada vuelve a exigir la devolución de las tasas de basura impuestas por la Diputación

La plataforma ciudadana por una renta básica rechaza el veto del Gobierno andaluz a la participación

FACUA lleva a los tribunales el cobro de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de la luz

FACUA rechaza el anteproyecto de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo

FACUA Granada critica la falta de participación de los consumidores en la ordenanza del taxi de la capital

FACUA lamenta la pasividad ante las deficiencias detectadas en el asilo que ardió en Zaragoza

FACUA Córdoba alerta de tarifas abusivas en reparaciones de aire acondicionado

FACUA reclama más medios y contundencia del Gobierno en la protección de la privacidad en internet

FACUA Málaga logra que a una usuaria se le anule una multa de tráfico tras recurrir al Defensor del Pueblo

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