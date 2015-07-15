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FACUA lamenta la pasividad ante las deficiencias detectadas en el asilo que ardió en Zaragoza

Las Administraciones local y regional no actuaron a pesar de que el centro de ancianos no contaba con licencia y se habían realizado inspecciones con resultado negativo.

FACUA.org
Aragón-15/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la dejadez de funciones de las Administraciones de Zaragoza y Aragón ante las deficiencias que se habían detectado en la residencia de ancianos de la citada ciudad que sufrió un incendio el pasado 12 de julio en el que han fallecido

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