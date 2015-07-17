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FACUA Granada vuelve a exigir la devolución de las tasas de basura impuestas por la Diputación

Una sentencia del TSJA refuerza la petición de la asociación al anular este cobro por no ajustarse a la legalidad vigente.

FACUA.org
Granada-17/07/2015
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FACUA Granada vuelve a exigir la devolución de la tasa de basura cobrada por la Diputación Provincial de Granada tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que anula dicho cobro.

El TSJA declara en

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