FACUA reclama más medios y contundencia del Gobierno en la protección de la privacidad en internet
Una encuesta realizada en España revela que el 86% de los adultos están preocupados por el manejo que hacen las webs de su información personal.
FACUA.org
España-14/07/2015
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