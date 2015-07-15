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FACUA rechaza el anteproyecto de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo

La norma propuesta limita los derechos y garantías del consumidor, genera trabas para acceder al sistema de arbitraje y crea mayores desequilibrios en las relaciones con el sector empresarial.

FACUA.org
España-15/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento y del Consejo Europeo. La norma propuesta por el Ejecutivo limita los de

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