Nuestras accionesDecenas de millones anuales ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas

FACUA lleva a los tribunales el cobro de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de la luz

Pone a disposición de los usuarios un modelo de demanda para que la presenten contra sus distribuidoras eléctricas de forma gratuita. Aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si los contadores tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados.

FACUA.org
España-16/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha emprendido acciones judiciales por aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz. Las eléctricas aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que todav&i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos