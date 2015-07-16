FACUA lleva a los tribunales el cobro de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de la luz
Pone a disposición de los usuarios un modelo de demanda para que la presenten contra sus distribuidoras eléctricas de forma gratuita. Aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si los contadores tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados.
FACUA.org
España-16/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha emprendido acciones judiciales por aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz. Las eléctricas aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que todav&i