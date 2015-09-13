FACUA informa

Boletín semanal número 359
13/09/2015

Sentencia pionera: @LuisPineda_ de Ausbanc deberá tuitear 30 días su condena por difamar a @RubenSanchezTW

FACUA Madrid solicita a Carmena que adopte la medida de remunicipalizar los servicios funerarios

FACUA Andalucía se suma a las manifestaciones convocadas en solidaridad con la población refugiada

FACUA reclama a Industria que elimine el sobrecoste de los 902 y se incluyan en las tarifas planas

FACUA exige al Gobierno y a la UE que cumplan los convenios internacionales en materia de asilo y refugio

La CNMC presiona para liberalizar el taxi en contra de los intereses de usuarios y el sector, alerta FACUA

Vitaldent se niega a asumir las reclamaciones contra sus franquicias

Consumur pide a los usuarios que denuncien cualquier irregularidad que detecten durante la Feria de Murcia

FACUA informa de la orden de retirada de algunas pinturas Jovi para dedos por riesgo de intoxicación

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