FACUA Madrid solicita a Carmena que adopte la medida de remunicipalizar los servicios funerarios
La asociación también insta al Ayuntamiento a que todos los servicios municipales externalizados en el anterior gobierno vuelvan a ser de carácter público.
FACUA.org
Madrid-11/09/2015
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FACUA Madrid solicita al gobierno municipal de Manuel Carmena que tome la medida de remunicipalizar los servicios funerarios de la capital, actualmente en manos de empresas privadas.
Estos servicios fueron privatizados en 1992 por el gobiern