Nuestras accionesEstán lejos de la obligación legal de proteger a las personas

FACUA exige al Gobierno y a la UE que cumplan los convenios internacionales en materia de asilo y refugio

La asociación llama a la participación en las movilizaciones convocadas por las organizaciones ciudadanas por todo el país.

FACUA.org
Internacional-10/09/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno español y a la Unión Europea que adopten las medidas necesarias para cumplir de forma inmediata los convenios internacionales, así como las directivas y reglamentos europeos, en materia de asilo y refugio.

Asimism

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