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La CNMC presiona para liberalizar el taxi en contra de los intereses de usuarios y el sector, alerta FACUA

La asociación defiende un servicio que garantice los derechos de los usuarios y un régimen de precios máximos autorizados.

FACUA.org
España-09/09/2015
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su desacuerdo con los requerimientos emitidos por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre el sector del taxi al considerar que se pone en riesgo la protección de los derechos de los consumidores.

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