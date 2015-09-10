FACUA reclama a Industria que elimine el sobrecoste de los 902 y se incluyan en las tarifas planas
Solicita que las llamadas a líneas 803, 806 y 807 tengan una duración máxima de 15 minutos y sólo puedan realizarse si los usuarios solicitan expresamente su activación.
FACUA.org
España-10/09/2015
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