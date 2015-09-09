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Vitaldent se niega a asumir las reclamaciones contra sus franquicias

FACUA denuncia a la clínica dental ante Consumo por eludir su responsabilidad frente a sus usuarios.

FACUA.org
España-09/09/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las clínicas dentales Vitaldent por eludir su responsabilidad ante las irreguladidades de sus franquicias.

Tras intentar gestionar las reclamaciones de un usuario afectado por un mal servicio en una franquicia de Vitaldent de Chicl

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