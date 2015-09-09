Vitaldent se niega a asumir las reclamaciones contra sus franquicias
FACUA denuncia a la clínica dental ante Consumo por eludir su responsabilidad frente a sus usuarios.
FACUA.org
España-09/09/2015
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FACUA denuncia la situación de desprotección y desamparo en la que Vitaldent deja a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo de solución o alternativa ante el incumplimiento de una de sus franquicias. | Imagen: flickr.com/rasec (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las clínicas dentales Vitaldent por eludir su responsabilidad ante las irreguladidades de sus franquicias.
Tras intentar gestionar las reclamaciones de un usuario afectado por un mal servicio en una franquicia de Vitaldent de Chicl