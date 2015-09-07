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FACUA informa de la orden de retirada de algunas pinturas Jovi para dedos por riesgo de intoxicación

Consumo ha alertado de su elevado contenido en arsénico y aluminio y ha prohibido su comercialización.

FACUA.org
España-07/09/2015
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FACUA Consumidores en Acción informa de la prohibición de comercialización de determinadas pinturas para dedos de la marca Jovi porque pueden producir intoxicación por su alto contenido en arsénico y aluminio. En concreto, se trata del artículo 550 en azu

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