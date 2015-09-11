Sentencia pionera: @LuisPineda_ de Ausbanc deberá tuitear 30 días su condena por difamar a @RubenSanchezTW
La Audiencia de Sevilla ratifica la decisión del Juzgado de Primera Instancia. Es la primera vez que en España se obliga a un condenado a publicar el fallo de la sentencia a diario a lo largo de todo un mes.
FACUA.org
España-11/09/2015
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La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la condena contra el propietario de Ausbanc, Luis Pineda (izquierda), por sus difamaciones en Twitter contra el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla que condena al abogado y empresario Luis Pineda, propietario del negocio juríd