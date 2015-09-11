Sentencia pionera: @LuisPineda_ de Ausbanc deberá tuitear 30 días su condena por difamar a @RubenSanchezTW

Primera de las tres acciones judiciales emprendidas por el portavoz de FACUA

Nuestras acciones | Primera de las tres acciones judiciales emprendidas por el portavoz de FACUA

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la condena contra el propietario de Ausbanc, Luis Pineda (izquierda), por sus difamaciones en Twitter contra el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.