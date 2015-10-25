FACUA informa
Boletín semanal número 365
25/10/2015
FACUA critica la propuesta de Competencia de liberalizar la venta de medicamentos
FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio de fisioterapeutas de la comunidad abren una línea de colaboración
#TimocraciaEs TT nacional el día de su lanzamiento tras una gran repercusión mediática del libro
FACUA Sevilla da respuesta a las principales cuestiones de los consumidores sobre el transporte público
FACUA Comunidad Valenciana participa en el primer Foro Social para determinar cómo afectará el TTIP
En tres décadas, el recibo de la luz ha aumentado 72 puntos por encima del salario medio #TimocraciaEs
La Asamblea de Extremadura aprueba una resolución con las demandas de FACUA de eliminar el canon del agua
FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro modelos de cigarrillos electrónicos
FACUA logra que Andalucía abra expediente sancionador a Endesa por fraude en el alquiler de contadores
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio