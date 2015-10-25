FACUA informa

Boletín semanal número 365
25/10/2015

FACUA critica la propuesta de Competencia de liberalizar la venta de medicamentos

FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio de fisioterapeutas de la comunidad abren una línea de colaboración

#TimocraciaEs TT nacional el día de su lanzamiento tras una gran repercusión mediática del libro

FACUA Sevilla da respuesta a las principales cuestiones de los consumidores sobre el transporte público

FACUA Comunidad Valenciana participa en el primer Foro Social para determinar cómo afectará el TTIP

En tres décadas, el recibo de la luz ha aumentado 72 puntos por encima del salario medio #TimocraciaEs

La Asamblea de Extremadura aprueba una resolución con las demandas de FACUA de eliminar el canon del agua

FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro modelos de cigarrillos electrónicos

FACUA logra que Andalucía abra expediente sancionador a Endesa por fraude en el alquiler de contadores

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos