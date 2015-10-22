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#TimocraciaEs TT nacional el día de su lanzamiento tras una gran repercusión mediática del libro

En los días previos, digitales como Eldiario.es, El Plural, ElPais.com, Publico.es, Estrella Digital, El Confidencial e InfoLibre publicaron reportajes sobre el libro y entrevistas a su autor, Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-22/10/2015
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Tras una gran repercusión mediática en los días previos a su lanzamiento, Timocracia, el nuevo libro del periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha sido objeto este 21 de oct

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