La Asamblea de Extremadura aprueba una resolución con las demandas de FACUA de eliminar el canon del agua
Ciudadanos presentó una propuesta en la que se insta a la Junta a elaborar un reglamento que recoja los derechos y deberes de los suministrados y empresas.
FACUA.org
Extremadura-21/10/2015
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La Asamblea de Extremadura ha aprobado por 32 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones una resolución para requerir a la Junta la eliminación del canon del agua. | Imagen: wikipedia.es/Asqueladd (CC BY 2.0)
La Asamblea de Extremadura ha aprobado una Resolución (15/IX), subsiguiente a una Propuesta de Impulso ante el Pleno (PDIP-16), que insta a la Junta de Extremadura a eliminar el canon del agua, una de las demandas que