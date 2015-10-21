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La Asamblea de Extremadura aprueba una resolución con las demandas de FACUA de eliminar el canon del agua

Ciudadanos presentó una propuesta en la que se insta a la Junta a elaborar un reglamento que recoja los derechos y deberes de los suministrados y empresas.

FACUA.org
Extremadura-21/10/2015
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La Asamblea de Extremadura ha aprobado una Resolución (15/IX), subsiguiente a una Propuesta de Impulso ante el Pleno (PDIP-16), que insta a la Junta de Extremadura a eliminar el canon del agua, una de las demandas que

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