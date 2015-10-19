FACUA logra que Andalucía abra expediente sancionador a Endesa por fraude en el alquiler de contadores
Las eléctricas aplican ilegalmente una tarifa un 50% más cara en contadores que no tienen habilitada la telegestión. La asociación también ha llevado el caso a los tribunales.
FACUA.org
Andalucía-19/10/2015
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La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a Endesa Distribución como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA por la aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz. Las eléctricas aplican una tarifa que sólo