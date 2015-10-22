Nuestras accionesCuestiona el sistema farmacéutico actual

FACUA critica la propuesta de Competencia de liberalizar la venta de medicamentos

La asociación considera que las recomendaciones de la CNMC suponen una mercantilización absoluta del fármaco como producto de consumo, por encima de la protección de la salud pública.

FACUA.org
España-22/10/2015
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FACUA-Consumidores en acción rechaza la propuesta de liberalización de la venta de medicamentos hecha pública por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su Estudio sobre el Mercado de Distribución Minorista de Medicamentos de Españ

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