FACUA critica la propuesta de Competencia de liberalizar la venta de medicamentos
La asociación considera que las recomendaciones de la CNMC suponen una mercantilización absoluta del fármaco como producto de consumo, por encima de la protección de la salud pública.
FACUA.org
España-22/10/2015
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