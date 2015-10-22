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FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio de fisioterapeutas de la comunidad abren una línea de colaboración

Acuerdan trabajar conjuntamente para potenciar que la ciudadanía reciba una atención sanitaria de calidad en la materia a manos de profesionales colegiados.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-22/10/2015
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FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (Icofcv) se han reunido este miércoles con el objetivo de abrir una línea de colaboración y diálogo entre ambos colectivos en los temas de interés com&ua

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