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FACUA Comunidad Valenciana participa en el primer Foro Social para determinar cómo afectará el TTIP

Las Cortes Valencianas acogieron el encuentro donde se debatió sobre las consecuencias del TTIP para el pueblo valenciano.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/10/2015
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FACUA Comunidad Valenciana ha participado este lunes 19 de octubre en el debate sobre las repercusiones del TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos.

Bajo el título ¿Cómo afec

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