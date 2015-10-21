FACUA Comunidad Valenciana participa en el primer Foro Social para determinar cómo afectará el TTIP
Las Cortes Valencianas acogieron el encuentro donde se debatió sobre las consecuencias del TTIP para el pueblo valenciano.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/10/2015
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La asociación participó en el Foro '¿Cómo afectará el TTIP al pueblo valenciano?'
FACUA Comunidad Valenciana ha participado este lunes 19 de octubre en el debate sobre las repercusiones del TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos.
Bajo el título ¿Cómo afec