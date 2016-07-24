FACUA informa

Boletín semanal número 404
24/07/2016

FACUA Granada exige la devolución inmediata de las entradas del concierto cancelado de Melendi

Llamada a revisión de los Renault Espace V, Talismán y Megane IV y los Dacia Dokker y Lodgy

FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Low Cost Travel Group que reclamen indemnizaciones

FACUA Catalunya participa en la Acción Formativa para Emprendedores de la Fundación Trinijove

Consumur lanza ConsuApp, un nuevo servicio gratuito para la atención a los usuarios a través de WhatsApp

FACUA Córdoba considera desproporcionada, injusta y engañosa la subida del 2% propuesta por Sadeco

FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza medidas para evitar excesos en el impuesto de plusvalía

Organizaciones sociales andaluzas urgen a la Junta retomar los trabajos para la renta básica en Andalucía

FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento mejoras urgentes en el servicio de limpieza y recogida de residuos

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