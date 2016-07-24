FACUA informa
Boletín semanal número 404
24/07/2016
FACUA Granada exige la devolución inmediata de las entradas del concierto cancelado de Melendi
Llamada a revisión de los Renault Espace V, Talismán y Megane IV y los Dacia Dokker y Lodgy
FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Low Cost Travel Group que reclamen indemnizaciones
FACUA Catalunya participa en la Acción Formativa para Emprendedores de la Fundación Trinijove
Consumur lanza ConsuApp, un nuevo servicio gratuito para la atención a los usuarios a través de WhatsApp
FACUA Córdoba considera desproporcionada, injusta y engañosa la subida del 2% propuesta por Sadeco
FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza medidas para evitar excesos en el impuesto de plusvalía
Organizaciones sociales andaluzas urgen a la Junta retomar los trabajos para la renta básica en Andalucía
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento mejoras urgentes en el servicio de limpieza y recogida de residuos
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