FACUA Córdoba considera desproporcionada, injusta y engañosa la subida del 2% propuesta por Sadeco
El desfase presupuestario que pueda haber en la empresa no se debe cubrir con subidas de los tributos que penalicen a los consumidores.
FACUA.org
Córdoba-19/07/2016
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La subidas de tasas, como la propuesta por Sadeco, perjudica a la ciudadanía. | Imagen: flickr.com/96637637@N04.
FACUA Córdoba considera desproporcionada e injusta, además de engañosa, la subida del 2% propuesta por la empresa Saneamientos de Córdoba S.A (Sadeco) para el 2017, ya que el desfase que pueda haber en la empr