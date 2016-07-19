Nuestras accionesEn la práctica el incremento será mayor

FACUA Córdoba considera desproporcionada, injusta y engañosa la subida del 2% propuesta por Sadeco

El desfase presupuestario que pueda haber en la empresa no se debe cubrir con subidas de los tributos que penalicen a los consumidores.

FACUA.org
Córdoba-19/07/2016
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FACUA Córdoba considera desproporcionada e injusta, además de engañosa, la subida del 2% propuesta por la empresa Saneamientos de Córdoba S.A (Sadeco) para el 2017, ya que el desfase que pueda haber en la empr

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