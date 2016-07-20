Consumur lanza ConsuApp, un nuevo servicio gratuito para la atención a los usuarios a través de WhatsApp
A través del número 638 232 955, los consumidores podrán hacer consultas o reclamaciones a la asociación.
FACUA.org
Murcia-20/07/2016
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción,ha puesto en marcha ConsuApp, un nuevo servicio de atención telefónica a través de la aplicación WhatsApp. Con este nuevo servicio gratuito, la organiza