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FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento mejoras urgentes en el servicio de limpieza y recogida de residuos

La asociación muestra su preocupación ante el aumento de las reclamaciones por la deficiencia de estas prestaciones.

FACUA.org
Madrid-18/07/2016
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FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento mejoras urgentes ante el grave deterioro del servicio de limpieza en las calles y recogida de residuos.

La asociación muestra su preocupación ante el aumento de las reclamaciones por la deficiencia de estas prestaciones. La propia Memoria

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