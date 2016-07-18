FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento mejoras urgentes en el servicio de limpieza y recogida de residuos
La asociación muestra su preocupación ante el aumento de las reclamaciones por la deficiencia de estas prestaciones.
FACUA.org
Madrid-18/07/2016
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FACUA Madrid critica los recortes en los servicios de limpieza municipales de los últimos años. | Imagen: flickr.com/daquellamanera (CC BY 2.0).
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento mejoras urgentes ante el grave deterioro del servicio de limpieza en las calles y recogida de residuos.
La asociación muestra su preocupación ante el aumento de las reclamaciones por la deficiencia de estas prestaciones. La propia Memoria