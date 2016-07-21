FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Low Cost Travel Group que reclamen indemnizaciones
La asociación aconseja a los viajeros que soliciten directamente a hoteles y aerolíneas su compromiso por escrito de que le van a prestar el servicio ya abonado.
FACUA.org
España-21/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por el cierre del touroperador británico con sede en Baleares Low Cost Travel que reclamen indemnizaciones en el caso de que le cancelen los viajes que ya tenían previsto y habían abonado. Asimismo, la asociaci&oa