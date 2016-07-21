Nuestras accionesEn el caso de la cancelación de los viajes

FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Low Cost Travel Group que reclamen indemnizaciones

La asociación aconseja a los viajeros que soliciten directamente a hoteles y aerolíneas su compromiso por escrito de que le van a prestar el servicio ya abonado.

FACUA.org
España-21/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por el cierre del touroperador británico con sede en Baleares Low Cost Travel que reclamen indemnizaciones en el caso de que le cancelen los viajes que ya tenían previsto y habían abonado. Asimismo, la asociaci&oa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos