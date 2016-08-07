FACUA informa

Boletín semanal número 406
07/08/2016

Bunbury anula dos conciertos: los afectados pueden reclamar las entradas y los gastos ocasionados

FACUA advierte de 15 tipos de fraudes en las rebajas

FACUA pide a la Junta que investigue a la empresa que dejó una semana sin agua a una pedanía de Granada

FACUA Córdoba alerta de comerciales que venden libros a precios desorbitados a personas de avanzada edad

FACUA Madrid reclama la eliminación total de barreras arquitectónicas en los cines

FACUA alerta de 26 abusos que cometen las compañías aéreas con los pasajeros

FACUA rechaza que el aparcamiento del hospital público San Pedro de Logroño pase a ser de pago

FACUA Córdoba se reúne con representantes de Ganemos en el ayuntamiento de la capital

Automoción, telecomunicaciones y banca, líderes en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2016

El recibo de la luz del usuario medio subió un 1,6% en julio, según el análisis de FACUA

FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2015'

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos