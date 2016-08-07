FACUA informa
Boletín semanal número 406
07/08/2016
Bunbury anula dos conciertos: los afectados pueden reclamar las entradas y los gastos ocasionados
FACUA advierte de 15 tipos de fraudes en las rebajas
FACUA pide a la Junta que investigue a la empresa que dejó una semana sin agua a una pedanía de Granada
FACUA Córdoba alerta de comerciales que venden libros a precios desorbitados a personas de avanzada edad
FACUA Madrid reclama la eliminación total de barreras arquitectónicas en los cines
FACUA alerta de 26 abusos que cometen las compañías aéreas con los pasajeros
FACUA rechaza que el aparcamiento del hospital público San Pedro de Logroño pase a ser de pago
FACUA Córdoba se reúne con representantes de Ganemos en el ayuntamiento de la capital
Automoción, telecomunicaciones y banca, líderes en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2016
El recibo de la luz del usuario medio subió un 1,6% en julio, según el análisis de FACUA
FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2015'
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio