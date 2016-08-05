Bunbury anula dos conciertos: los afectados pueden reclamar las entradas y los gastos ocasionados
La asociación considera que la faringitis con la que se excusa el cantante no puede ser argumentada por la promotora como causa de fuerza mayor para no resarcir a los usuarios por los perjuicios económicos.
FACUA.org
España-05/08/2016
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La organización ha presentado un parte médico para justificar la ausencia de Bunbury. | Imagen: flickr.com/duende_maya (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción informa a los usuarios afectados por la cancelación de los dos conciertos de Enrique Bunbury de que tienen derecho a reclamar no sólo el dinero de las entradas, sino también todos los gastos añadidos que ya haya