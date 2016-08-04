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FACUA Córdoba alerta de comerciales que venden libros a precios desorbitados a personas de avanzada edad

La asociación denuncia varios casos de estafa por parte de vendedores de fascículos de entretenimiento, por los que cobran hasta 5.500 euros. Llegan a esperar a las víctimas a las puertas de los ambulatorios.

FACUA.org
Córdoba-04/08/2016
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FACUA Córdoba alerta de la proliferación en la capital de comerciales que, utilizando como gancho supuestos regalos, logran endosar a usuarios productos de lectura y entretenimiento a precios desproporcionados, llegando hasta los 5.500 euros,

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