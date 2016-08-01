El recibo de la luz del usuario medio subió un 1,6% en julio, según el análisis de FACUA
Tercer incremento consecutivo, tras un comienzo de año con sucesivas bajadas gracias al mayor peso que tuvieron las renovables.
FACUA.org
España-01/08/2016
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El recibo de la luz del usuario medio subió en julio un 1,6% según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que sitúa la factura mensual media en 67,40 euros (impuestos indirectos incluidos), frente a los 66,37 euros de junio. Se trata de la tercera subida m