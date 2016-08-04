FACUA Madrid reclama la eliminación total de barreras arquitectónicas en los cines
La asociación pide a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad que mejore los accesos y promueva inspecciones a los establecimientos para que cumplan con los requisitos exigidos.
FACUA.org
Madrid-04/08/2016
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FACUA Madrid reclama a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid que implemente, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para solventar las dificultades encontradas por los usuarios con movilidad reducida en las salas de cine.