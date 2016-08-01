FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2015'
Finalizó el último año con 32.496 socios y 10.684 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-01/08/2016
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FACUA Sevilla finalizó 2015 con un total de 32.496 socios y tramitó 10.684 consultas y reclamaciones de los consumidores sevillanos. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2015 de FACUA Sevilla puede descargarse en