FACUA pide a la Junta que investigue a la empresa que dejó una semana sin agua a una pedanía de Granada
La asociación recomienda a los afectados que exijan a Aguasvira los gastos que hayan tenido que hacer como consecuencia del corte de suministro, como el de la compra de agua embotellada.
FACUA.org
Granada-04/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada reclama a la Junta de Andalucía que evalúe la gestión realizada por la empresa Aguasvira, responsable del suministro de agua en Tocón, pedanía de Íllora, cuyos vecinos han pasado una semana sin servicio.
La asociación pide adem