FACUA informa

Boletín semanal número 414
02/10/2016

FACUA Granada pide al Ayuntamiento que escuche a los consumidores de cara a los cambios en el bus urbano

(Casi) todo lo que deberías saber sobre los teléfonos de #atenciónalcliente

La Diputación de Sevilla, condenada por irregularidades en las subvenciones a asociaciones de usuarios

FACUA recoge en una web las respuestas a más de 50 preguntas para luchar contra los #aerofraudes

Asturias abre expediente sancionador a Telecable por la subida irregular de tarifas denunciada por FACUA

Conoce tus derechos al comprar un billete de avión y lucha contra los #aerofraudes

Almendralejo ratifica el 'tarifazo' del agua pese a las irregularidades denunciadas por FACUA en el Pleno

FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que mejore la calidad del servicio de autobús urbano

FACUA denuncia a Canal Sur ante el Consejo Audiovisual por la publicidad encubierta de Ausbanc y La Caixa

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