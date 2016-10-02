FACUA informa
Boletín semanal número 414
02/10/2016
FACUA Granada pide al Ayuntamiento que escuche a los consumidores de cara a los cambios en el bus urbano
(Casi) todo lo que deberías saber sobre los teléfonos de #atenciónalcliente
La Diputación de Sevilla, condenada por irregularidades en las subvenciones a asociaciones de usuarios
FACUA recoge en una web las respuestas a más de 50 preguntas para luchar contra los #aerofraudes
Asturias abre expediente sancionador a Telecable por la subida irregular de tarifas denunciada por FACUA
Conoce tus derechos al comprar un billete de avión y lucha contra los #aerofraudes
Almendralejo ratifica el 'tarifazo' del agua pese a las irregularidades denunciadas por FACUA en el Pleno
FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que mejore la calidad del servicio de autobús urbano
FACUA denuncia a Canal Sur ante el Consejo Audiovisual por la publicidad encubierta de Ausbanc y La Caixa
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