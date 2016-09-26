FACUA denuncia a Canal Sur ante el Consejo Audiovisual por la publicidad encubierta de Ausbanc y La Caixa
Considera que la televisión pública vulneró la ley al no mantener su independencia editorial en el contenido de un programa e incumplir la regulación de patrocinios y emplazamientos de marcas comerciales.
FACUA.org
Andalucía-26/09/2016
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FACUA Andalucía ha denunciado a Canal Sur ante el Consejo Audiovisual de Andalucía por no mantener su independencia editorial y emitir publicidad encubierta de empresas del entramado Ausbanc y de La Caixa en una serie de programas que la cadena compró a una productora de