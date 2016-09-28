FACUA recoge en una web las respuestas a más de 50 preguntas para luchar contra los #aerofraudes
En el marco de una campaña sobre los abusos de las compañías aéreas. La asociación está encuestando a los consumidores sobre las irregularidades que se producen en el sector.
FACUA.org
Espa�ña-28/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado una web para ayudar a los pasajeros a defender sus derechos ante los abusos de las compañías aéreas. En FACUA.org/aerofraudes, la asociación da respuestas a más de 50 preguntas, que abarcan desde la