FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que mejore la calidad del servicio de autobús urbano
La asociación denuncia los continuos retrasos y la falta de refuerzo en líneas que se han visto saturadas durante los meses de verano y, en especial, durante la Semana Grande.
FACUA.org
Cantabria-26/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Santander que aclare si tiene previsto poner en marcha algún tipo de medida para mejorar la calidad del servicio de autobús urbano de la ciudad, muy mermada especialmente durante los meses de verano.
La asoc