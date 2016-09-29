Nuestras accionesTras la demanda interpuesta por FACUA Sevilla

La Diputación de Sevilla, condenada por irregularidades en las subvenciones a asociaciones de usuarios

Ha quedado anulada la resolución por la que el organismo distribuyó 54.000 euros entre tres entidades de forma absolutamente arbitraria, incumpliendo sus propias bases legales.

FACUA.org
Sevilla-29/09/2016
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Tras la demanda interpuesta por FACUA Sevilla, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ha condenado a la Diputación de Sevilla (ver s

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