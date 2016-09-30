FACUA Granada pide al Ayuntamiento que escuche a los consumidores de cara a los cambios en el bus urbano
La asociación defiende que Movilidad debería recoger las propuestas de vecinos y usuarios, algo que no hizo como paso previo a la implantación de la Línea de Alta Capacidad y el nuevo mapa de autobuses.
FACUA.org
Granada-30/09/2016
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FACUA Granada solicita, tras el anuncio realizado por el Ayuntamiento de nuevos cambios en el sistema de transporte urbano de Granada, que se abra un periodo de consulta previo en que los miembros no permanentes del Observatorio de la Movilidad (como asociaciones de vecinos, consumidores, persona