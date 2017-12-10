FACUA informa

Boletín semanal número 476
10/12/2017

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Seat Ateca por riesgo de accidente

FACUA denuncia una web que revende ilegalmente entradas para Pearl Jam antes de su salida oficial

FACUA alerta de una filtración masiva de datos en la plataforma de intercambio de imágenes Imgur

El Consejo de Consumidores de Andalucía rechaza la subida de tarifas del agua del Consorcio del Huesna

FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento incumple descaradamente el Reglamento Andaluz del Taxi

FACUA Madrid pide explicaciones tras el fallo en el ascensor del Hospital Universitario de Getafe

Fraude masivo: FACUA insta al Gobierno a prohibir la comercialización de luz y gas 'a puerta fría'

Ellas a la cocina y ellos a arreglar cosas y ser superhéroes: así es el catálogo sexista de TEDi

FACUA Galicia imparte una charla para los afectados de los bancos Popular y su filial Pastor

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