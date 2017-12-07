FACUA denuncia una web que revende ilegalmente entradas para Pearl Jam antes de su salida oficial
Desde hace días se pueden reservar en la página onlineticketshop.es por precios que oscilan entre los 89 y 135 euros más gastos de gestión. Su promotora Live Nation las pone a la venta el 8 de diciembre.
FACUA.org
España-07/12/2017
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La propia web onlineticketshop.es se define como "revendedor de entradas". | Imagen: Pearl Jam.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agència Catalana del Consum a la web onlineticketshop.es por la reventa ilegal de entradas para el concierto de Pearl Jam antes incluso de su salida oficial por la promotora del evento Live Nation.
El evento tendrá lug