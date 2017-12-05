El Consejo de Consumidores de Andalucía rechaza la subida de tarifas del agua del Consorcio del Huesna
El motivo de la revisión tarifaria es adecuar los ingresos a los gastos de explotación, sin embargo éstos se han ido reduciendo desde 2015, por lo que los consumidores consideran injustificado el aumento.
FACUA.org
Andalucía-05/12/2017
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El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua) rechaza la subida de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable del Consorcio de Aguas del Huesna para el año 2017, por considerar que dicho aumento no queda justificado económicamente. El exp