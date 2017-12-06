FACUA alerta de una filtración masiva de datos en la plataforma de intercambio de imágenes Imgur
La web estadounidense ha anunciado que el robo de correos electrónicos y contraseñas afectó a casi dos millones de usuarios.
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Internacional-06/12/2017
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La filtración masiva de datos afectó a 1,7 millones de usuarios | Imagen: imgur.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de una filtración masiva de datos en la plataforma de alojamiento e intercambio de imágenes Imgur, que ha afectado a 1,7 millones de usuarios. Los perjudicados son aquellos que hayan creado una cuenta antes del año 2014 y no hayan mo