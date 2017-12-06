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FACUA alerta de una filtración masiva de datos en la plataforma de intercambio de imágenes Imgur

La web estadounidense ha anunciado que el robo de correos electrónicos y contraseñas afectó a casi dos millones de usuarios.

FACUA.org
Internacional-06/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una filtración masiva de datos en la plataforma de alojamiento e intercambio de imágenes Imgur, que ha afectado a 1,7 millones de usuarios. Los perjudicados son aquellos que hayan creado una cuenta antes del año 2014 y no hayan mo

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