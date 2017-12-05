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Fraude masivo: FACUA insta al Gobierno a prohibir la comercialización de luz y gas 'a puerta fría'

Se están repitiendo las graves irregularidades de comienzos de la pasada década en el sector de las telecomunicaciones. La asociación ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para modificar los contratos.

FACUA.org
España-05/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y Sanidad, Dolors Montserrat -competente en materia de consumo- para solicitarles la prohibición de la comercialización puerta a puerta desarr

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