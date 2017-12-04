FACUA Galicia imparte una charla para los afectados de los bancos Popular y su filial Pastor
En la actividad, la asociación ha explicado a los asistentes las últimas novedades sobre el proceso en el que el Ministerio Fiscal defiende que el Popular mintió a sus pequeños inversores bajo una falsa apariencia de solvencia.
FACUA.org
España-04/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Galicia ha impartido una charla para los afectados del Banco Popular y su filial Pastor. | Imagen: Europa Press.
FACUA Galicia ha impartido una charla en su sede, en Lugo, dirigida a las personas afectadas del Banco Popular y su filial Banco Pastor. En ella, la asociación ha detallado las últimas noticias referentes al proceso judicial en el que la Fiscalía sostiene que el Popular, adqu