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FACUA Galicia imparte una charla para los afectados de los bancos Popular y su filial Pastor

En la actividad, la asociación ha explicado a los asistentes las últimas novedades sobre el proceso en el que el Ministerio Fiscal defiende que el Popular mintió a sus pequeños inversores bajo una falsa apariencia de solvencia.

FACUA.org
España-04/12/2017
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FACUA Galicia ha impartido una charla en su sede, en Lugo, dirigida a las personas afectadas del Banco Popular y su filial Banco Pastor. En ella, la asociación ha detallado las últimas noticias referentes al proceso judicial en el que la Fiscalía sostiene que el Popular, adqu

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